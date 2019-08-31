Сеть супермаркетов «Дикси» — это 2655 магазинов в 743 городах и небольших населенных пунктах России. По данным на апрель 2020 года, компания уверенно занимает 6 место в федеральном рейтинге продуктовых торговых сетей по количеству торговых точек.

Основу широкого ассортимента формируют продовольственные товары, включая продукцию собственных брендов.

Также в Дикси можно купить:

бытовую химию;

гигиенические принадлежности;

товары для красоты;

хозяйственную продукцию повседневного спроса;

товары для детей, автомобилистов и животных.

Кроме обширной сети магазинов, клиенты могут совершать покупки в интернет-магазине «Дикси». Для логистического обеспечения этого направления деятельности компания сотрудничает с крупнейшими сервисами доставки.

Как экономить в сети Дикси

Даже беглого изучения полок магазина или онлайн-каталога «Дикси» достаточно, чтобы понять, что здесь можно совершать выгодные покупки. В любой момент каждый сможет найти сотни товаров со значительными скидками или интересныме специальные предложения.

Следить за актуальными акциями помогают буклеты, официальный сайт и приложение «Дикси».

Максимальную же выгоду получают участники программы лояльности «Клуб друзей Дикси». Им вручается виртуальная карта, которая дает возможность покупать в супермаркетах сети на самых выгодных условиях. Сейчас мы расскажем, как получить карту клуба, и какие преимущества она дает держателям.

Бонусная карта Дикси

Эта программа лояльности рассчитана на современных людей. Карта выпускается только в цифровом формате. И это хорошо — ее практически невозможно забыть, потерять или испортить, так как она всегда будет находиться в смартфоне.

Как получить карту Дикси

Чтобы ее получить, нужно загрузить и установить на смартфон приложение «Дикси» — за ее выпуск платить не нужно. Для ее активации следует выполнить следующую инструкцию:

В главном окне приложения вы увидите кнопку «Хочу скидку» — сразу нажимаем по ней.

Теперь на экране появится карта сети «Дикси», на которой нужно будет выбрать свой регион. Приложение предложит указать свой номер телефона, чтобы к нему в последующем была привязана карта. Перейти к этому шагу можно с помощью клика по большой оранжевой кнопке «Хочу дружить!».

На дисплее появится окно для ввода номера телефона. Когда контактные данные будут переданы, на смартфон придет уникальный код для подтверждения, который нужно будет ввести в приложении. Если не ошибиться на этом этапе, то вы увидите приветствие «Добро пожаловать в клуб друзей Дикси!».

Всё, карта зарегистрирована и активирована. Теперь при входе в приложение, на главной его странице можно будет увидеть уникальный-штрих код. Его достаточно просто показать на кассе при расчете за покупки.

С помощью приложения можно контролировать статус карты, следить за ценами, а также получать информацию про общие и специальные предложения от сети супермаркетов.

Какую скидку дает карта Дикси

Компания решила отказаться от привычного прямого дисконта и формата накопления бонусов. Ее программа лояльности работает по принципу, схожему с банковским кэшбэком. Такая система отличается большей гибкостью и ориентацией на индивидуальные потребности конкретного клиента.

Держатели виртуальной карты «Дикси» получают следующие привилегии:

приветственная скидка 5% на первую покупку после регистрации в приложении (не распространяется на акционные товары, алкоголь и табачную продукцию);

возможность покупать «любимые» товары со скидкой 20%;

регулярное получение персональных рекомендаций со значительной выгодой;

возможность приобретать товары со специальным ценником (купить их по указанной стоимости могут только участники программы лояльности);

получение купонов на покупку отдельных товаров с большим дисконтом.

И это только базовые выгоды участия в программе лояльности. Доступность и объем дополнительных преимуществ определяется статусом члена «Клуба друзей Дикси».

Статусы клиента в Клубе Друзей Дикси

В сети продуктовых супермаркетов «Дикси» предусмотрена ступенчатая система статусов карт лояльности. Чем он выше, тем больше привилегий сможет получить клиент.

Статус определяется автоматически на основе количества посещений магазинов сети или заказов в интернет-магазине за прошедший месяц.

Карты «Дикси» с разными статусами дарят следующие выгоды:

Гость (менее 4 визитов):

скидки по карте;

3 персональные рекомендации;

купоны на специальные предложения.

Знакомый (от 4 до 7 визитов):

скидки по карте;

4 персональные рекомендации;

купоны на специальные предложения;

1 любимый товар на выбор (со скидкой 20%).

Друг (от 8 до 11 визитов):

скидки по карте;

5 персональных рекомендаций;

купоны на специальные предложения;

2 любимых товара на выбор (со скидкой 20%);

бесплатные пакеты на кассе.

Лучший друг (12 больше визитов):

скидки по карте;

6 персональных рекомендаций;

купоны на специальные предложения;

3 любимых товара на выбор (со скидкой 20%);

бесплатные пакеты на кассе.

Обновление статуса происходит 1 числа каждого месяца. Вне зависимости от количества походов в магазин в течение одного дня, за одни календарные сутки может быть засчитан только 1 визит.

К примеру, если вы хотите пользоваться привилегиями статуса « Лучший друг» в мае, то в период с 1 по 30 апреля нужно 14 раз посетить магазины сети или оформить заказ в интернет-магазине, но обязательно в разные дни.

Как выбрать и изменить Любимые товары

В зависимости от статуса участника программы лояльности «Дикси», клиентам сети супермаркетов предоставляется возможность выбрать в приложении от 1 до 3 любимых товара. На них будет распространяться прямая скидка 20%.

Сделать это можно следующим образом:

Заходим в приложение «Дикси», переходим в раздел «Клуб Друзей» и кликаем по пункту «Твоя скидка». Здесь выбираем «Добавить любимый товар». В открывшемся каталоге с товарами можно выбрать любой товар, в покупке которого по максимально выгодной цене вы заинтересованы. На экране откроется карточка с предпочтительным товаром. Теперь нужно кликнуть по кнопке «Выбрать как любимый товар» и подтвердить выполненные действия. Изменения вступят в силу в следующий календарный день. После этого, если в покупках будет выбранный товар, его стоимость будет рассчитана с учетом 20% дисконта, но нужно не забыть предъявить штрих-код виртуальной карты на кассе.

И самое интересное. Группа любимых товаров не фиксируется. В любом момент клиент сети супермаркетов «Дикси» может отдать предпочтение другим позициям каталога. Для этого необходимо перейти в раздел приложения «Твоя скидка». Здесь следует перейти в карточку уже выбранного товара, и кликнуть по кнопке «Выбрать другой».

Обратите внимание, что эта скидка не распространяется на табачную продукцию, алкоголь и акционные товары.

Привилегия «Любимые товары» особенно понравится людям, которые планируют свои покупки. Очень удобно вечером выбрать несколько позиций необходимой продукции перед походом в магазин, чтобы можно было купить ее со скидкой 20%. То есть вы получаете очень высокий дисконт, не на то, что хочет продать супермаркет, а на действительно нужные вам товары.

Как выбрать рекомендованный товар

В разделе «Твоя скидка» приложения «Дикси» регулярно появляется подборка рекомендованных товаров со значительными скидками. В зависимости от статуса карты клиента она включает от 3 до 6 позиций.

Набор товаров, сформированный в персональное предложение, определяется магазином, то есть клиент не может самостоятельно изменить его. Перечень рекомендованных товаров обновляется каждый четверг. Подборку выбранных товаров можно изменять один раз в неделю.

Здесь достаточно выбрать любой товар из подборки и кликнуть по зеленой кнопке «Подтверждаю». После этого в течение 15 минут скидка будет активирована, и можно смело идти расплачиваться на кассу. При предъявлении виртуальной карты будет учтена персональная скидка по программе «Персональные рекомендации».

Все перечисленные способы экономии и поощрения для постоянных клиентов, действуют в любом магазине сети «Дикси».

Привилегия «Рекомендованные товары» — это отличная возможность для оперативной экономии. Активировать скидку можно непосредственно в магазине, ведь процесс занимает до 15 минут.

Скидки по этой программе иногда зашкаливают за 50%, поэтому стоит чаще заглядывать во вкладку «Рекомендованные товары» мобильного приложения «Дикси».