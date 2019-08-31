Сеть супермаркетов «Дикси» — это 2655 магазинов в 743 городах и небольших населенных пунктах России. По данным на апрель 2020 года, компания уверенно занимает 6 место в федеральном рейтинге продуктовых торговых сетей по количеству торговых точек.
Основу широкого ассортимента формируют продовольственные товары, включая продукцию собственных брендов.
Также в Дикси можно купить:
- бытовую химию;
- гигиенические принадлежности;
- товары для красоты;
- хозяйственную продукцию повседневного спроса;
- товары для детей, автомобилистов и животных.
Кроме обширной сети магазинов, клиенты могут совершать покупки в интернет-магазине «Дикси». Для логистического обеспечения этого направления деятельности компания сотрудничает с крупнейшими сервисами доставки.
Как экономить в сети Дикси
Даже беглого изучения полок магазина или онлайн-каталога «Дикси» достаточно, чтобы понять, что здесь можно совершать выгодные покупки. В любой момент каждый сможет найти сотни товаров со значительными скидками или интересныме специальные предложения.
Следить за актуальными акциями помогают буклеты, официальный сайт и приложение «Дикси».
Максимальную же выгоду получают участники программы лояльности «Клуб друзей Дикси». Им вручается виртуальная карта, которая дает возможность покупать в супермаркетах сети на самых выгодных условиях. Сейчас мы расскажем, как получить карту клуба, и какие преимущества она дает держателям.
Бонусная карта Дикси
Эта программа лояльности рассчитана на современных людей. Карта выпускается только в цифровом формате. И это хорошо — ее практически невозможно забыть, потерять или испортить, так как она всегда будет находиться в смартфоне.
Как получить карту Дикси
Чтобы ее получить, нужно загрузить и установить на смартфон приложение «Дикси» — за ее выпуск платить не нужно. Для ее активации следует выполнить следующую инструкцию:
- В главном окне приложения вы увидите кнопку «Хочу скидку» — сразу нажимаем по ней.
- Теперь на экране появится карта сети «Дикси», на которой нужно будет выбрать свой регион.
- Приложение предложит указать свой номер телефона, чтобы к нему в последующем была привязана карта. Перейти к этому шагу можно с помощью клика по большой оранжевой кнопке «Хочу дружить!».
- На дисплее появится окно для ввода номера телефона. Когда контактные данные будут переданы, на смартфон придет уникальный код для подтверждения, который нужно будет ввести в приложении. Если не ошибиться на этом этапе, то вы увидите приветствие «Добро пожаловать в клуб друзей Дикси!».
Всё, карта зарегистрирована и активирована. Теперь при входе в приложение, на главной его странице можно будет увидеть уникальный-штрих код. Его достаточно просто показать на кассе при расчете за покупки.
С помощью приложения можно контролировать статус карты, следить за ценами, а также получать информацию про общие и специальные предложения от сети супермаркетов.
Какую скидку дает карта Дикси
Компания решила отказаться от привычного прямого дисконта и формата накопления бонусов. Ее программа лояльности работает по принципу, схожему с банковским кэшбэком. Такая система отличается большей гибкостью и ориентацией на индивидуальные потребности конкретного клиента.
Держатели виртуальной карты «Дикси» получают следующие привилегии:
- приветственная скидка 5% на первую покупку после регистрации в приложении (не распространяется на акционные товары, алкоголь и табачную продукцию);
- возможность покупать «любимые» товары со скидкой 20%;
- регулярное получение персональных рекомендаций со значительной выгодой;
- возможность приобретать товары со специальным ценником (купить их по указанной стоимости могут только участники программы лояльности);
- получение купонов на покупку отдельных товаров с большим дисконтом.
И это только базовые выгоды участия в программе лояльности. Доступность и объем дополнительных преимуществ определяется статусом члена «Клуба друзей Дикси».
Статусы клиента в Клубе Друзей Дикси
В сети продуктовых супермаркетов «Дикси» предусмотрена ступенчатая система статусов карт лояльности. Чем он выше, тем больше привилегий сможет получить клиент.
Статус определяется автоматически на основе количества посещений магазинов сети или заказов в интернет-магазине за прошедший месяц.
Карты «Дикси» с разными статусами дарят следующие выгоды:
Гость (менее 4 визитов):
- скидки по карте;
- 3 персональные рекомендации;
- купоны на специальные предложения.
Знакомый (от 4 до 7 визитов):
- скидки по карте;
- 4 персональные рекомендации;
- купоны на специальные предложения;
- 1 любимый товар на выбор (со скидкой 20%).
Друг (от 8 до 11 визитов):
- скидки по карте;
- 5 персональных рекомендаций;
- купоны на специальные предложения;
- 2 любимых товара на выбор (со скидкой 20%);
- бесплатные пакеты на кассе.
Лучший друг (12 больше визитов):
- скидки по карте;
- 6 персональных рекомендаций;
- купоны на специальные предложения;
- 3 любимых товара на выбор (со скидкой 20%);
- бесплатные пакеты на кассе.
Обновление статуса происходит 1 числа каждого месяца. Вне зависимости от количества походов в магазин в течение одного дня, за одни календарные сутки может быть засчитан только 1 визит.
К примеру, если вы хотите пользоваться привилегиями статуса « Лучший друг» в мае, то в период с 1 по 30 апреля нужно 14 раз посетить магазины сети или оформить заказ в интернет-магазине, но обязательно в разные дни.
Как выбрать и изменить Любимые товары
В зависимости от статуса участника программы лояльности «Дикси», клиентам сети супермаркетов предоставляется возможность выбрать в приложении от 1 до 3 любимых товара. На них будет распространяться прямая скидка 20%.
Сделать это можно следующим образом:
- Заходим в приложение «Дикси», переходим в раздел «Клуб Друзей» и кликаем по пункту «Твоя скидка».
- Здесь выбираем «Добавить любимый товар».
- В открывшемся каталоге с товарами можно выбрать любой товар, в покупке которого по максимально выгодной цене вы заинтересованы.
- На экране откроется карточка с предпочтительным товаром. Теперь нужно кликнуть по кнопке «Выбрать как любимый товар» и подтвердить выполненные действия. Изменения вступят в силу в следующий календарный день.
- После этого, если в покупках будет выбранный товар, его стоимость будет рассчитана с учетом 20% дисконта, но нужно не забыть предъявить штрих-код виртуальной карты на кассе.
И самое интересное. Группа любимых товаров не фиксируется. В любом момент клиент сети супермаркетов «Дикси» может отдать предпочтение другим позициям каталога. Для этого необходимо перейти в раздел приложения «Твоя скидка». Здесь следует перейти в карточку уже выбранного товара, и кликнуть по кнопке «Выбрать другой».
Обратите внимание, что эта скидка не распространяется на табачную продукцию, алкоголь и акционные товары.
Привилегия «Любимые товары» особенно понравится людям, которые планируют свои покупки. Очень удобно вечером выбрать несколько позиций необходимой продукции перед походом в магазин, чтобы можно было купить ее со скидкой 20%. То есть вы получаете очень высокий дисконт, не на то, что хочет продать супермаркет, а на действительно нужные вам товары.
Как выбрать рекомендованный товар
В разделе «Твоя скидка» приложения «Дикси» регулярно появляется подборка рекомендованных товаров со значительными скидками. В зависимости от статуса карты клиента она включает от 3 до 6 позиций.
Набор товаров, сформированный в персональное предложение, определяется магазином, то есть клиент не может самостоятельно изменить его. Перечень рекомендованных товаров обновляется каждый четверг. Подборку выбранных товаров можно изменять один раз в неделю.
Здесь достаточно выбрать любой товар из подборки и кликнуть по зеленой кнопке «Подтверждаю». После этого в течение 15 минут скидка будет активирована, и можно смело идти расплачиваться на кассу. При предъявлении виртуальной карты будет учтена персональная скидка по программе «Персональные рекомендации».
Все перечисленные способы экономии и поощрения для постоянных клиентов, действуют в любом магазине сети «Дикси».
Привилегия «Рекомендованные товары» — это отличная возможность для оперативной экономии. Активировать скидку можно непосредственно в магазине, ведь процесс занимает до 15 минут.
Скидки по этой программе иногда зашкаливают за 50%, поэтому стоит чаще заглядывать во вкладку «Рекомендованные товары» мобильного приложения «Дикси».